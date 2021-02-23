Жозе Моуринью: "Верю, что попаду в историю "Тоттенхэма""

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался по поводу последних неудачных результатов команды.

"Я рад, что уже не тот тренер, каким был раньше. Мне кажется, что я не был бы так спокоен и уверен в себе. До сих пор таких неудачных серий у меня не было за всю карьеру.

Такие периоды бывают у любого тренера в любом клубе. Раньше я реагировал на такие проблемы гораздо эмоциональнее. Я создавал конфликтные ситуации, вместо того, чтобы помогать другим и самому себе.

Сейчас я спокоен, контролирую свои эмоции.