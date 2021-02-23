Жозе Моуринью: "Верю, что попаду в историю "Тоттенхэма""

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Жозе Моуринью: "Верю, что попаду в историю "Тоттенхэма""Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался по поводу последних неудачных результатов команды. 

"Я рад, что уже не тот тренер, каким был раньше. Мне кажется, что я не был бы так спокоен и уверен в себе. До сих пор таких неудачных серий у меня не было за всю карьеру. 

Такие периоды бывают у любого тренера в любом клубе. Раньше я реагировал на такие проблемы гораздо эмоциональнее. Я создавал конфликтные ситуации, вместо того, чтобы помогать другим и самому себе.

Сейчас я спокоен, контролирую свои эмоции.

Да, я, конечно, недоволен, если проигрываю, но опыт помогает справиться с этим. Сейчас я очень уверен в себе. Я верю, что ситуация изменится и я попаду в историю "Тоттенхэма" по хорошему поводу, а не плохому", – сказал Моуринью ESPN.

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