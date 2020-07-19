Жозе Моуринью вновь заподозрили в супружеской измене

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Жозе Моуринью вновь заподозрили в супружеской измене

Папарацци заметили главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуринью на пути к дому некой Прю Картер-Робинсон, сообщает The Sun.

По сведениям издания, португальский специалист отправился в гости к женщине сразу после окончания матча с "Арсеналом" (2:1). Тренер приехал на Audi 4x4 и был в той же одежде, что и на матче.

В прошлом году Моуринью и Картер-Робинсон заметили на пляже в Катаре. 

Стоит отметить, что Моуринью уже более 30 лет женат на Матильде, с которой у него есть двое взрослых детей.

Не пропустите: Моуринью пожаловался на трансферные возможности "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
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