Жозе Моуринью высказался об отношении к Тухелю

Теги жозе моуриньютомас тухель

Жозе Моуринью высказался об отношении к ТухелюНаставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал назначении Томаса Тухеля пост главного тренера "Челси".

" Клуб остался прежним. "Челси" остается "Челси". Они поменяли главного тренера, но игроки остались прежние. Этот состав обладает огромным потенциалом. У них много действительно хороших футболистов.

Тухель перешел из лиги, которую нельзя сравнивать с АПЛ. Но он работал с футболистами высокого уровня, привык к тому, что в раздевалке есть важные игроки. Думаю, он хорошо впишется в такой клуб, как "Челси".

Для тренера главный вызов – работа в топ-лигах. АПЛ сейчас представляет собой наиболее серьезное испытание", – приводит слова Моуринью Teamtalk.

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