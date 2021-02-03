Жозе Моуринью высказался об отношении к Тухелю

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал назначении Томаса Тухеля пост главного тренера "Челси".

" Клуб остался прежним. "Челси" остается "Челси". Они поменяли главного тренера, но игроки остались прежние. Этот состав обладает огромным потенциалом. У них много действительно хороших футболистов.

Тухель перешел из лиги, которую нельзя сравнивать с АПЛ. Но он работал с футболистами высокого уровня, привык к тому, что в раздевалке есть важные игроки. Думаю, он хорошо впишется в такой клуб, как "Челси".