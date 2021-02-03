Жозе Моуринью высказался об отношении к Тухелю
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал назначении Томаса Тухеля пост главного тренера "Челси".
" Клуб остался прежним. "Челси" остается "Челси". Они поменяли главного тренера, но игроки остались прежние. Этот состав обладает огромным потенциалом. У них много действительно хороших футболистов.
Тухель перешел из лиги, которую нельзя сравнивать с АПЛ. Но он работал с футболистами высокого уровня, привык к тому, что в раздевалке есть важные игроки. Думаю, он хорошо впишется в такой клуб, как "Челси".
Для тренера главный вызов – работа в топ-лигах. АПЛ сейчас представляет собой наиболее серьезное испытание", – приводит слова Моуринью Teamtalk.
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