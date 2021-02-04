Жозе Моуринью ярко оценил Ибрагимовича

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью не считает, что победа в Лиге Чемпионов автоматически делает тренера или игрока великим. В подтверждение своим словам тезиса португалец привел в пример нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича.

"Победа в ЛЧ не показатель величия. Есть великие тренеры, которые ее не выиграли. Бывает, что такое случается и с футболистами: для меня самым невероятным игроком последних 20 лет является Ибрагимович", — приводит слова Моуринью La Gazzetta Dello Sport.



"Он по-прежнему остается фантастическим игроком, несмотря на возраст, хотя ему никогда не удавалось выиграть Лигу Чемпионов".



Напомним, что сам Моуринью дважды выигрывал Лигу Чемпионов в качестве главного тренера.