Жозе Моуринью ярко оценил Ибрагимовича

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Жозе Моуринью ярко оценил ИбрагимовичаНаставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью не считает, что победа в Лиге Чемпионов автоматически делает тренера или игрока великим. В подтверждение своим словам тезиса португалец привел в пример нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича

"Победа в ЛЧ не показатель величия. Есть великие тренеры, которые ее не выиграли. Бывает, что такое случается и с футболистами: для меня самым невероятным игроком последних 20 лет является Ибрагимович", — приводит слова Моуринью La Gazzetta Dello Sport.

"Он по-прежнему остается фантастическим игроком, несмотря на возраст, хотя ему никогда не удавалось выиграть Лигу Чемпионов". 

Напомним, что сам Моуринью дважды выигрывал Лигу Чемпионов в качестве главного тренера. 

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