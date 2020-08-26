Жозеп Бартомеу отказался уйти из "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу не собирается уходить из клуба, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, глава каталонцев не подаст в отставку, даже несмотря на решение лидера "Барселоны" Лионеля Месси покинуть клуб. Вотум недоверия Бартомеу выразили некоторые из членов совета директоров клуба.

33-летний Месси собирается воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. В этом случае он может уйти бесплатно. При этом Бартомеу пытается недопустить ухода форварда и даже готов подать на него в суд от имени клуба, чтобы воспрепятствовать разрыву контракта.

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