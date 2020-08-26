Жозеп Бартомеу отказался уйти из "Барселоны"
Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу не собирается уходить из клуба, сообщает Sport.es.
По сведениям источника, глава каталонцев не подаст в отставку, даже несмотря на решение лидера "Барселоны" Лионеля Месси покинуть клуб. Вотум недоверия Бартомеу выразили некоторые из членов совета директоров клуба.
33-летний Месси собирается воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. В этом случае он может уйти бесплатно. При этом Бартомеу пытается недопустить ухода форварда и даже готов подать на него в суд от имени клуба, чтобы воспрепятствовать разрыву контракта.
Не пропустите: Фанаты "Барселоны" протестуют из-за возможного ухода Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 25 августа
-
"Валенсия" подтвердила предстоящий трансфер Родриго в "Лидс"
-
Дэйли Блинду стало плохо во время товарищеского матча с "Гертой"
-
Жозеп Бартомеу отказался уйти из "Барселоны"
-
2
Месси решил уйти из "Барселоны" из-за Суареса
-
Далер Кузяев отказался продлевать контракт с "Зенитом"
-
Лионель Месси решил перейти в "Манчестер Сити"
-
3
"Барселона" написала ответ Месси, который решил покинуть клуб
-
ПАОК и "Црвена Звезда" одержала победы в квалификации Лиги Чемпионов
-
7
Фанаты "Барселоны" протестуют из-за возможного ухода Месси
-
"Аталанта" сделала новое предложение по трансферу Миранчука
-
3
Президент "Барселоны" может уйти в отставку из-за Месси
-
Президент Каталонии высказался о желании Месси уйти из "Барселоны"
-
"Лидс" договорился о переходе форварда, которым интересовались "Реал" и "Барселона"
-
2
Месси решил покинуть "Барселону" после разговора с Куманом
-
Киевское "Динамо" завоевало первый трофей под руководством Луческу
-
3
Уткин назвал новый клуб Месси
-
Тульский "Арсенал" и "Химки" сыграли вничью в матче РПЛ
-
3
Линекер: "Будет ужасно, если дело закончится судом между "Барселоной" и Месси"
-
"Локомотив" отреагировал на решение Лионеля Месси покинуть "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14