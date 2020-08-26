Жозеп Бартомеу отказался уйти из "Барселоны"

Теги барселоналионель мессижозеп мария бартомеу

Жозеп Бартомеу отказался уйти из "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу не собирается уходить из клуба, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, глава каталонцев не подаст в отставку, даже несмотря на решение лидера "Барселоны" Лионеля Месси покинуть клуб. Вотум недоверия Бартомеу выразили некоторые из членов совета директоров клуба.

33-летний Месси собирается воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. В этом случае он может уйти бесплатно. При этом Бартомеу пытается недопустить ухода форварда и даже готов подать на него в суд от имени клуба, чтобы воспрепятствовать разрыву контракта.

Не пропустите: Фанаты "Барселоны" протестуют из-за возможного ухода Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 25 августа

Главные новости дня: 25 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов