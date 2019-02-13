Жозеп Бартомеу высказался по поводу проведения матчей Ла Лиги в других странах

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу высказал свое мнение по поводу того, чтобы проводить матчи Ла Лиги в других странах.

"Если мы хотим, чтобы Ла Лига была самой могущественной, необходимо проводить подобные матчи.

Мы в "Барселоне" часто общаемся с Ла Лигой по поводу того, чтобы продвигать турнир все дальше. Поэтому нужно проводить матчи в Америке, Ближнем Востоке и в Азии.

Нам необходимо ездить туда все чаще, чтобы быть ближе к фанатам, показывая им свое уважение", - сказал Бартомеу.

"Барселона" занимает первое место турнирной таблицы Ла Лиги.

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