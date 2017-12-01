Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Представляем вашему вниманию результаты жеребьевки групповой стадии ЧМ-2018.

Группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай

Группа В: Португалия, Испания, Марокко, Иран

Группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия

Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Корея

Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия

Группа Н: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. | http://soccernews.ru