Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018
Представляем вашему вниманию результаты жеребьевки групповой стадии ЧМ-2018.
Группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай
Группа В: Португалия, Испания, Марокко, Иран
Группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания
Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия
Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Корея
Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия
Группа Н: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония
Напомним, что ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. | http://soccernews.ru
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