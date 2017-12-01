Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Теги испанияроссиягерманиябразилия

Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Представляем вашему вниманию результаты жеребьевки групповой стадии ЧМ-2018.

Группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай

Группа В: Португалия, Испания, Марокко, Иран

Группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия

Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Корея

Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия

Группа Н: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. | http://soccernews.ru

комментарии
Зенден

Диковато и грустно видеть результаты жеребьевки без Голландии и Италии.

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Зенден

Группа D самая сложная, ну а России досталась самая легкая - повезло.

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Strateg

Саудиты никакие, а вот Египту могут и всрать, поэтому тут не все так просто.

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