Жуков: "Из такой группы в Лиге Чемпионов "Спартак" должен выходить"

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Жуков: "Из такой группы в Лиге Чемпионов "Спартак" должен выходить"

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился мнением о шансах московского "Спартака" выйти в плей-офф Лиги Чемпионов.

Напомним, что "красно-белые" в групповом этапе турнира сыграют с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором". 

"Из такой группы в Лиге Чемпионов "Спартак" должен выходить" - сказал Жуков.

Не пропустите: Стала известна заявка "Спартака" на Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru

комментарии
Анатолий

Наши спортивные чиновники,как всегда,живут на другой планете.Мутко определял команду Капеллы в полуфинал,теперь Жуков.Либо я ничего не мыслю, либо они лучше знают силу российских клубов? Оглянитесь не много назад,господин Жуков,наше место 60 какое -то.Кубок Конфедерации это подтвердил,что кроме Новой Зеландии,команда Черчесова и не могла обыграть по факту,ну, и Динамо тоже.Если займут третьи места,то это будет успех и Спартака и ЦСКА.

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