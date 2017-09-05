Жуков: "Из такой группы в Лиге Чемпионов "Спартак" должен выходить"

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился мнением о шансах московского "Спартака" выйти в плей-офф Лиги Чемпионов.

Напомним, что "красно-белые" в групповом этапе турнира сыграют с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором".

"Из такой группы в Лиге Чемпионов "Спартак" должен выходить" - сказал Жуков.

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