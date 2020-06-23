Жулиано может вернуться в "Зенит"

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Жулиано может вернуться в "Зенит"

"Зенит" интересуется бразильским хавбеком "Аль-Насра" Виктором Жулиано. Об этом сообщает французский журналист Ману в твиттере.

По информации издания, 30-летний футболист хочет расторгнуть контракт с "Аль-Насром" из-за невыплаты зарплаты.

Ранее футболист признавался, что скучает по петербургскому клубу.

В "Аль-Настр" игрок перешел в 2018 году из "Фенербахче". Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

Напомним, Жулиано играл в стане сине-бело-голубых с 2016 по 2017 год. Полузащитник провёл за "Зенит" 42 матча, в которых забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.

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