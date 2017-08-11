Жулиано: "Надеюсь, мы выиграем с "Фенербахче" чемпионат"

Хавбек "Зенита" Жулиано прокомментировал свой предстоящий переход в "Фенербахче".

"Очень доволен проявленным ко мне интересом. Постараюсь оправдать ожидания клуба. Надеюсь, мы выиграем с "Фенербахче" чемпионат. Слышал, что фанаты говорили обо мне, я очень счастлив. Знаю, что им не терпится увидеть мою игру. Я чувствую то же самое. Не могу дождаться, когда выйду на поле.

Я знаю нескольких футболистов "Фенербахче". Здесь играет мой близкий друг Жосеф Соуза. Это сильная команда с хорошими игроками" - приводит слова Жулиано официальный сайт "Фенербахче".

Отметим, что в ближайшее время Жулиано пройдет медобследование и подпишет контракт с турецким клубом.

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