Жулиано: "Нам с Данни не удавалось играть в одном ритме"
Бразильский полузащитник "Зенита" Жулиано прокомментировал уход из команды португальского хавбека Данни.
"Я играю в "Зените" всего год, причем, с точки зрения моей личной статистики, он получился успешным. Ходили слухи о каких-то предложениях в мой адрес, но, во-первых, это хорошо, что они появляются, это доказывает мой уровень. Во-вторых, я здесь, чтобы работать и показывать всё, на что я способен. В любом случае предложения от других команд я не рассматриваю. Пока сложно сказать про позицию на поле при новом тренере, я провёл всего пару тренировок. Да, мы уделили какое-то время тактике, но моя позиция на поле будет зависеть от наших дальнейших диалогов с Мистером и его видения игры.
Соглашусь ли с тем, что мне не всегда хорошо удавалось действовать в паре с Данни? Отчасти можно так и сказать. Мы с Данни — футболисты примерно одного стиля, и нам трудно было синхронизировать свои действия. Ни в коем случае не хочу сказать, что он мне мешал. Просто иногда нам не удавалось играть в одном ритме", - приводит слова Жулиано официальный сайт "Зенита".
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