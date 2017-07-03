Жулиано: "Нам с Данни не удавалось играть в одном ритме"

Теги зенит санкт-петербургжулианоданни

Жулиано: "Нам с Данни не удавалось играть в одном ритме"

Бразильский полузащитник "Зенита" Жулиано прокомментировал уход из команды португальского хавбека Данни.

"Я играю в "Зените" всего год, причем, с точки зрения моей личной статистики, он получился успешным. Ходили слухи о каких-то предложениях в мой адрес, но, во-первых, это хорошо, что они появляются, это доказывает мой уровень. Во-вторых, я здесь, чтобы работать и показывать всё, на что я способен. В любом случае предложения от других команд я не рассматриваю. Пока сложно сказать про позицию на поле при новом тренере, я провёл всего пару тренировок. Да, мы уделили какое-то время тактике, но моя позиция на поле будет зависеть от наших дальнейших диалогов с Мистером и его видения игры. 

Соглашусь ли с тем, что мне не всегда хорошо удавалось действовать в паре с Данни? Отчасти можно так и сказать. Мы с Данни — футболисты примерно одного стиля, и нам трудно было синхронизировать свои действия. Ни в коем случае не хочу сказать, что он мне мешал. Просто иногда нам не удавалось играть в одном ритме", - приводит слова Жулиано официальный сайт "Зенита".

Не пропустите: Халк: "С радостью вернусь в "Зенит". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов