Жулиано: "Не мог найти общий язык с Данни"

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Жулиано: "Не мог найти общий язык с Данни"Полузащитник питерского "Зенита" Жулиано высказался о своем взаимодействии на поле с бывшим капитаном команды Мигелем Данни.

"Можно отчасти сказать, что иногда нам не очень хорошо удавалось действовать в паре с Данни. Мы футболисты примерно одного стиля, и нам трудно было синхронизировать свои действия. Ни в коем случае не хочу сказать, что он мне мешал, просто иногда нам не удавалось играть в одном ритме", - цитирует 27-летнего хавбека Спорт день за днем.

Напомним, Халк с радостью вернулся бы в "Зенит". | soccernews.ru

комментарии
Алексей

Надо, для начала, команду в порядок привести, а потом уже ЗАМАХИВАТЬСЯ и по ходу ставить новые задачи. Плюс нужно точечное усиление. Спасибо Дани за игру в Зените и ДО СВИДАНИЕ! Маурисио не котируется! Кришито, Цаллагов, Кокорин, Нету, Хави Гарсия, Йоан Молло, Бранислав Иванович, Артур Юсупов, Эрнани, Лука Джорджевич, Александр Кержаков. Вот и надо с ними РАССТАВАТЬСЯ и как можно скорее. Отлично играли Жулиано, Жирков, Шатов, Анюков, Смольников, Юрий Лодыгин, Роберт Мак, Андрей Лунев, Дзюба! Надо ПОЛНОСТЬЮ перетасовать состав и избавиться от БАЛЛАСТА! Пол команды Зениту надо МЕНЯТЬ и СРОЧНО! Работы ХВАТАЕТ и от этого будут зависеть все успехи Зенита в этом сезоне, в том числе и в Лиге Европы! Плюс надо Зениту повести РЕШИТЕЛЬНУЮ борьбу против судейских КОРРУПЦИОННЫХ скандалов имени Будогосского! Этот сезон был самым СКАНДАЛЬНЫМ в истории российского футбола! Что ни тур, то СКАНДАЛ! Стрелочников - скандальных арбитров наказали, а остальных ОТМАЗАЛИ для новых скандалов! Вот и вся ФАЛЬШИВАЯ борьба Мутко с МАХРОВОЙ коррупцией в российском судействе! Федун РАЗВЕРНУЛ скандальную судейскую работу не только против Зенита, но и против ЦСКА, Ростова, Краснодара. Перед арбитрами была поставлена цель - отобрать очки у Зенита, ЦСКА, Краснодара, с одной стороны, а с другой - всячески помогать Спартаку отбирать очки всеми НЕЧЕСТНЫМИ и НЕ ДОСТОЙНЫМИ путями у других команд. И что мы видим! Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака! Сразу было видно что здесь, что-то НЕ ЧИСТО и попахивает КРИМИНАЛОМ! Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото! Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!

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Пьянь

Вот только почему-то выключенный неправдами из борьбы Зенит, купил судей в матчах со Спартаком, Ростовом, Уралом, Оренбургом.

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