Жулиано: "Не мог найти общий язык с Данни"
Полузащитник питерского "Зенита" Жулиано высказался о своем взаимодействии на поле с бывшим капитаном команды Мигелем Данни.
"Можно отчасти сказать, что иногда нам не очень хорошо удавалось действовать в паре с Данни. Мы футболисты примерно одного стиля, и нам трудно было синхронизировать свои действия. Ни в коем случае не хочу сказать, что он мне мешал, просто иногда нам не удавалось играть в одном ритме", - цитирует 27-летнего хавбека Спорт день за днем.
Напомним, Халк с радостью вернулся бы в "Зенит". | soccernews.ru
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