Жулиано перейдет из "Зенита" в "Фенербахче"

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Жулиано перейдет из "Зенита" в "Фенербахче"
Бразильский полузащитник "Зенита" Жулиано близок к переходу в "Фенербахче", сообщает Milliyet.

По сведениям издания, турецкий клуб арендует футболиста на год с правом последующего выкупа.

В этом сезоне 27-летний Жулиано провел за "Зенит" 4 матча (2 в основе) и не отметился результативными действиями.

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