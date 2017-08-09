Жулиано перейдет из "Зенита" в "Фенербахче"



Бразильский полузащитник "Зенита" Жулиано близок к переходу в "Фенербахче", сообщает Milliyet.

По сведениям издания, турецкий клуб арендует футболиста на год с правом последующего выкупа.

В этом сезоне 27-летний Жулиано провел за "Зенит" 4 матча (2 в основе) и не отметился результативными действиями.

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