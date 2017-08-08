Жулиано попал в сферу интересов "Фенербахче"

Полузащитник "Зенита" Жулиано заинтересовал тренерский штаб "Фенербахче".

Как сообщает Sporx.com, бразилец может обойтись туркам в 9 миллионов евро.

Ранее 27-летний футболист уже допускал, что может покинуть Россию.

Контракт футболиста с "Зенитом" действует до конца сезона-2019/20.

Читайте: Витиньо поделился мнением о проблемах Жулиано в "Зените" | http://soccernews.ru