Жулиано принёс "Фенербахче" победу над "Бурсаспором"
В рамках 15-го тура чемпионата Турции "Фенербахче" на выезде одержал минимальную победу над "Бурсаспором". Единственный гол в этом матче забил хавбек "канареек" Жулиано.
"Бурсаспор" – "Фенербахче" - 0:1
Гол: Жулиано, 65 (пенальти) - 0:1.
"Бурсаспор": Текин, Трост-Эконг, Тити, Бехич, Эрсой, Хоркера (Фати, 46), Агеманг-Баду (Деларж, 67), Баталья, Ярдымджи (Джон, 81), Станку, Кембо-Экоко.
"Фенербахче": Демирел, Шкртел, Кейбаши, Озбайраклы, Нойштедтер, Соуза, Топал, Жулиано (Гючтекин, 90), Дирар, Шаэшуэ (Вальбуэна, 66), Янссен (Сольдадо, 40).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|14
|30
|2
|Фенербахче
|15
|29
|3
|Галатасарай
|14
|29
|4
|Гёзтепе АС Измир
|15
|27
|5
|Бешикташ
|14
|26
|6
|Кайсериспор
|14
|26
|7
|Трабзонспор
|15
|25
|8
|Бурсаспор
|15
|24
|9
|Акхисар Беледийе ГС
|14
|19
|10
|Сивасспор
|14
|19
|11
|Касимпаса
|15
|18
|12
|Аланьяспор
|14
|17
|13
|Малатия Беледийеспор
|15
|16
|14
|Антальяспор
|14
|13
|15
|Османлыспор
|14
|11
|16
|Коньяспор
|14
|11
|17
|Генчлербирлиги
|14
|11
|18
|Карабюкспор
|14
|8