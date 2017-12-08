Жулиано принёс "Фенербахче" победу над "Бурсаспором"

В рамках 15-го тура чемпионата Турции "Фенербахче" на выезде одержал минимальную победу над "Бурсаспором". Единственный гол в этом матче забил хавбек "канареек" Жулиано.

"Бурсаспор" – "Фенербахче" - 0:1

Гол: Жулиано, 65 (пенальти) - 0:1.

"Бурсаспор": Текин, Трост-Эконг, Тити, Бехич, Эрсой, Хоркера (Фати, 46), Агеманг-Баду (Деларж, 67), Баталья, Ярдымджи (Джон, 81), Станку, Кембо-Экоко.

"Фенербахче": Демирел, Шкртел, Кейбаши, Озбайраклы, Нойштедтер, Соуза, Топал, Жулиано (Гючтекин, 90), Дирар, Шаэшуэ (Вальбуэна, 66), Янссен (Сольдадо, 40).

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