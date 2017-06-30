Жулиано прокомментировал результаты сборной России на Кубке Конфедераций
Бразильский хавбек "Зенита" Жулиано поделился мнением о Кубке Конфедераций.
"Я смотрел две игры Кубка Конфедераций. Видел, как Португалия разгромила Новую Зеландию со счётом 4:0. Португальцы были хороши. Они показывают очень техничный футбол, и у них есть выдающийся футболист Роналду. Одновременно смотрел матч между Мексикой и Россией. У меня были включены два телевизора. Мексика очень сильна коллективными действиями.
Российские игроки чувствовали давление, поскольку играли дома и представляли страну на таком турнире, при этом не принимая участия в отборочных играх. Это отразилось на рисунке игры и результате. На Кубке Конфедераций играют очень сильные команды, цвета которых защищают квалифицированные футболисты. Конечно, тренерский штаб сборной Бразилии следит за всеми" - приводит слова Жулиано SporTV.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Португалия
|3
|7
|2
|Мексика
|3
|7
|3
|Россия
|3
|3
|4
|Новая Зеландия
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Чили
|3
|5
|3
|Австралия
|3
|2
|4
|Камерун
|3
|1