Жулиано прокомментировал уход Дзюбы в "Арсенал"

Полузащитник турецкого "Фенербахче" Жулиано прокомментировал уход в аренду в тульский "Арсенал" форварда питерского "Зенита" Артема Дзюбы.

"Удивлен ли тем, что Дзюба оказался не нужен Манчини? Да, ведь он многое значит как для клуба, так и для сборной России. Правильно? Дзюба все-таки - известный футболист. Но, как видите, тоже не вписался в систему нового тренера. Значит, нужно искать счастье в других клубах.

Знаю ли, где теперь он играет? В тульском "Арсенале". Да, клуб не самый сильный, зато там Дзюба может показать, на что способен, и в следующем сезоне вновь заиграть в каком-нибудь российском гранде", - цитирует 27-летнего бразильца СЭ.

Напомним, "Зенит" проведет товарищеский матч с командой из третьего итальянского дивизиона. | soccernews.ru