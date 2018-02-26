Жулиано рассказал о разнице между чемпионатами России и Турции

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Жулиано рассказал о разнице между чемпионатами России и Турции

Полузащитник "Фенербахче" Жулиано, ранее выступавший за "Зенит", рассказал о разнице между чемпионатами России и Турции.

"Главное - это отсутствие лимита на легионеров. Здесь нет необходимости выставлять на игру турецких футболистов. И это поднимает уровень турнира. Думаю, в этом аспекте турецкий футбол немного впереди российского" - сказал 27-летний бразилец.

В этом сезоне Жулиано сыграл за "Фенербахче" 22 матча, забил 11 голов и сделал 3 результативных передачи.

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