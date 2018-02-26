Жулиано сомневается в честности прошлогоднего чемпионства "Спартака"

Полузащитник "Фенербахче" Жулиано, ранее выступавший за "Зенит", сомневается в честности чемпионства "Спартака" по итогам сезона 2016/17.

"В некоторых матчах арбитры и правда нам мешали. Когда судья влияет на результат, команде всегда сложнее побеждать. В том сезоне мы все знали, что "Спартак" давно ничего не выигрывал. И, скажем так, ему необходимо было добыть титул. Называйте это политикой, как хотите. Я не стану отрицать, что "Спартак" заслужил титул. Но когда мы ещё были в чемпионской гонке, судьи довольно сильно нам мешали" - сказал Жулиано.

Напомним, что "Спартак" стал чемпионом России впервые за 16 лет.

Также читайте: Жулиано рассказал о разнице между чемпионатами России и Турции. | http://soccernews.ru