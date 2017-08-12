Жулиано стал игроком "Фенербахче"

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Жулиано стал игроком "Фенербахче"

"Фенербахче" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Зенита" Жулиано.

Турецкий клуб арендовал бразильца на один год за 1 миллион евро с обязательством последующего выкупа за шесть миллионов.

Сам Жулиано успешно прошёл медобследование и заключил с "Фенербахче" контракт до лета 2021 года.

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