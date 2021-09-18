Жулиано вспомнил о событиях 2014 года в Украине
Фото инстаграм Жулиано
Бывший полузащитник "Днепра" и "Зенита" Жулиано рассказал, как он использовал происходящее в Украине весной 2014 года для смены клубной прописки.
"Я использовал кризис в отношениях между Россией и Украиной, чтобы уехать. У меня был пятилетний контракт, который клуб хотел продлить. Но я отказался, сказав, что ситуация плохая, и я хочу уехать в Бразилию. Мне звонил консул и говорил, что организует для меня самолёт в любое время, потому что страну окружают русские. Это было неспокойное время", - приводит слова бразильца Globo Esporte.
Напомним, что Жулиано выступал за "Днепр" с 2011 по 2014 год, после чего ушёл в "Гремио".
Отношения между Украиной и Россией испортились после событий в Крыму и на Донбассе.
Не пропустите: Назван состав сборной Украины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Хадсон-Одои может сменить национальную сборную
-
"Барселона" определилась с приоритетной целью на зимнее трансферное окно
-
СМИ раскрыли размер зарплаты Месси в ПСЖ
-
Клубу Руни грозят серьёзные санкции
-
Жулиано вспомнил о событиях 2014 года в Украине
-
Главные новости дня: 17 сентября
-
1
Форвард "Бирмингема": "Если бы Роналду ел дерьмо, то я бы делал так же"
-
"Райо Вальекано" ярко представил Фалькао (видео)
-
Дочь Пеле рассказала о состоянии отца, который попал в реанимацию
-
Карпин показал, как он отдыхает после матчей сборной России
-
"Лидс" упустил победу над "Ньюкаслом"
-
Дубль Хабиба принес "Страсбуру" крупную победу в матче Лиги 1
-
"Сельта" проиграла "Кадису" в Ла Лиге
-
"Торино" обыграл "Сассуоло" в Серии А
-
Шарль Каборе высказался о расизме в России
-
"Герта" обыграла дебютанта Бундеслиги
-
Названы сроки восстановления защитника "Реала" Менди
-
Мбаппе может пропустить ближайший матч ПСЖ
-
Пеле снова попал в реанимацию
-
Ляказетт может покинуть "Арсенал" бесплатно
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13