Жулиано вспомнил о событиях 2014 года в Украине

Фото инстаграм Жулиано

Бывший полузащитник "Днепра" и "Зенита" Жулиано рассказал, как он использовал происходящее в Украине весной 2014 года для смены клубной прописки.

"Я использовал кризис в отношениях между Россией и Украиной, чтобы уехать. У меня был пятилетний контракт, который клуб хотел продлить. Но я отказался, сказав, что ситуация плохая, и я хочу уехать в Бразилию. Мне звонил консул и говорил, что организует для меня самолёт в любое время, потому что страну окружают русские. Это было неспокойное время", - приводит слова бразильца Globo Esporte.

Напомним, что Жулиано выступал за "Днепр" с 2011 по 2014 год, после чего ушёл в "Гремио".

Отношения между Украиной и Россией испортились после событий в Крыму и на Донбассе.

Не пропустите: Назван состав сборной Украины на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022. | http://soccernews.ru