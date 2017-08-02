Жулиано: "Я стал одной из жертв перестановок Манчини"

Хавбек питерского "Зенита" Жулиано поведал, какие изменения произошли в команде после прихода на тренерский мостик "сине-бело-голубых" Роберто Манчини.

"Прошлый сезон получился удачным для меня, я много забивал. С новым тренером неизбежны перестановки в составе, я стал одной из жертв этих перестановок. В этом сезоне я должен работать в два раза сильнее" - сказал 27-летний бразилец.

Стоит отметить, что Жулиано в стартовавшем сезоне сыграл в трёх матчах, однако ни в одном из них не провёл на поле все 90 минут.

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