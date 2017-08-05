Жулиано задумался об уходе из "Зенита"

Хавбек питерского "Зенита" Жулиано может до закрытия летнего трансферного окна сменить клубную прописку, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, 27-летний бразилец задумался об уходе в связи с тем, что при Роберто Манчини ему не гарантировано место в стартовом составе, а такое положение дел в преддверии ЧМ-2018 его категорически не устраивает.

В пятницу Жулиано встретился с руководством "Зенита" и попросил клуб продать его в ближайшее время.

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