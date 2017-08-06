Жулиано: "Зенит" готов продать меня"

Бразильский хавбек "Зенита" Жулиано действительно близок к уходу из питерского клуба, о чём ранее сообщали СМИ.

"Это правда, что я могу уйти из "Зенита". Я общался на этот счёт с руководством клуба. Меня готовы продать. Уже есть некоторые варианты. Нужно выбрать лучший. Я не рад тому, что могу покинуть Санкт-Петербург. Но мне нужно играть. В следующем году пройдёт Чемпионат Мира. Я попаду на мундиаль, только если буду хорошо и постоянно выступать. Похоже, что после изменений в клубе этим летом, возможностей помогать команде у меня стало меньше" - сказал 27-летний футболист.

Жулиано перешёл в "Зенит" прошлым летом, сыграл 42 матча, забил 17 голов и сделал 13 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года. Трансферная стоимость оценивается в 9 миллионов евро. | http://soccernews.ru