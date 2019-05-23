Жулио Баптишта объявил о завершении карьеры

Известный бразильский футболист Жулио Баптишта решил повесить бутсы на гвоздь.

"После более чем 20 лет футбола пришло время объявить о завершении карьеры. Я начинаю новую жизнь, и в этот момент я хочу поблагодарить всех, кто позволил мне осуществить мечту, и тем, кто всегда был рядом со мной. В хороших и прежде всего в плохих моментах, давая мне свою любовь и поддержку. Особенно моя семья. Без вас это путешествие не было бы возможным. Спасибо!" - написал 37-летний полузащитник в инстаграме.

В течение карьеры Баптишта выступал за "Сан-Паулу", "Севилью", "Реал", "Арсенал", "Рому", "Малагу", "Крузейро", "Орландо Сити" и ЧФР.

За сборную Бразилии атакующий хавбек сыграл 48 матчей и забил 5 голов. В его активе 12 выигранных трофеев.

Не пропустите: Габор Кирай завершил карьеру. Он играл в трениках на Евро-2016. | http://soccernews.ru