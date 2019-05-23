Жулио Баптишта объявил о завершении карьеры
Известный бразильский футболист Жулио Баптишта решил повесить бутсы на гвоздь.
"После более чем 20 лет футбола пришло время объявить о завершении карьеры. Я начинаю новую жизнь, и в этот момент я хочу поблагодарить всех, кто позволил мне осуществить мечту, и тем, кто всегда был рядом со мной. В хороших и прежде всего в плохих моментах, давая мне свою любовь и поддержку. Особенно моя семья. Без вас это путешествие не было бы возможным. Спасибо!" - написал 37-летний полузащитник в инстаграме.
В течение карьеры Баптишта выступал за "Сан-Паулу", "Севилью", "Реал", "Арсенал", "Рому", "Малагу", "Крузейро", "Орландо Сити" и ЧФР.
За сборную Бразилии атакующий хавбек сыграл 48 матчей и забил 5 голов. В его активе 12 выигранных трофеев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16