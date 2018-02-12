Жулио Баптиста: "Когда играли против сборной Аргентины, нам советовали не бить Месси"

Известный в прошлом бразильский футболист Жулио Баптиста рассказал, как жесткая игра влияет на звезд мирового футбола Лионеля Месси и Неймара.

"Когда мы играли национальной сборной против Аргентины, нам рекомендовали не бить Лео Месси, потому что из-за этого он мог "проснуться", и что-то подобное происходит с Неймаром - если он получает удар по ногам, он пытается сделать больше на футбольном поле", - цитирует бывшего футболиста EFE.

Напомним, Месси назвал будущих претендентов на "Золотой мяч". | soccernews.ru