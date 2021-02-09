Жулио Сезар: "Моуринью говорил, что я вратарь уровня Серии С"

Бывший вратарь "Интера" Жулио Сезар высказался об отношениях с Жозе Моуринью во времена его работы в миланском клубе.

"В сезоне-2008/2009 мы с Моуринью были как отец и сын. А потом наши отношения стали сложнее. Весной 2010 мы боролись за три трофея сразу. И однажды перед тренировкой ко мне подошел Жозе и сказал: "Слушай, ты был лучшим голкипером в мире, а превратился в игрока уровня Серии С".

Это он так меня мотивировал. По его мнению, это должно было меня спровоцировать. С большинством игроков это работало, но других, включая меня, такая манера раздражала", — цитирует Сезара Calciomercato