Жулио Сезар: "Моуринью говорил, что я вратарь уровня Серии С"
Бывший вратарь "Интера" Жулио Сезар высказался об отношениях с Жозе Моуринью во времена его работы в миланском клубе.
"В сезоне-2008/2009 мы с Моуринью были как отец и сын. А потом наши отношения стали сложнее. Весной 2010 мы боролись за три трофея сразу. И однажды перед тренировкой ко мне подошел Жозе и сказал: "Слушай, ты был лучшим голкипером в мире, а превратился в игрока уровня Серии С".
Это он так меня мотивировал. По его мнению, это должно было меня спровоцировать. С большинством игроков это работало, но других, включая меня, такая манера раздражала", — цитирует Сезара Calciomercato
Напомним, что под руководством Моуринью в сезоне 2009/2010 "Интер" сделал требл, победив в Чемпионате и Кубке Италии и выиграв Лигу Чемпионов. Сам Сезар получил награды лучшему голкиперу чемпионата и Лиги Чемпионов.
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