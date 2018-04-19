Жулио Сезар: "Моуринью сказал мне, что я, будучи одноруким, мог бы отбить больше мячей, чем Касильяс"

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Жулио Сезар: "Моуринью сказал мне, что я, будучи одноруким, мог бы отбить больше мячей, чем Касильяс"

Экс-голкипер сборной Бразилии Жулио Сезар вспомнил случай с Жозе Моуринью в финальном матче Кубка Конфедераций-2013 против Испании (3:0).

"Когда я пришёл в раздевалку, то увидел сообщение от Моуринью. В тот момент у него были проблемы с Касильясом в "Реале". Он написал мне: "Ты с ума сошёл! Он должен стремиться к твоему уровню, а не наоборот". Потом Жозе сказал мне, что я, будучи одноруким, мог бы отбить больше мячей, чем Касильяс двумя руками" - приводит слова Сезара SporTV.

Отметим, что на этой неделе Жулио Сезар завершит свою карьеру игрока.

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