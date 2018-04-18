Жулио Сезар назвал своего самого сильного соперника

Голкипер бразильского "Фламенго" Жулио Сезар назвал самого сильного игрока, против которого ему довелось поиграть в своей карьере.

"Самый сильный футболист, против которого мне пришлось играть? Это Ромарио. Он был очень изобретательным на поле, его невозможно было остановить. Нельзя было предугадать, как он будет двигаться и что он будет делать", - приводит слова 38-летнего вратаря "красно-черных" El Mundo Deportivo.

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