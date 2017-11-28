Жулио Сезар покинул "Бенфику" и может завершить карьеру

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Жулио Сезар покинул "Бенфику" и может завершить карьеру

"Бенфика" рассталась с бразильским вратарем Жулио Сезаром, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт голкипера завершался летом 2018 года, но стороны приняли решение расторгнуть его досрочно. Возможно, бразилец теперь решит завершить карьеру.

"Это конец пути. Наблюдать за твоей игрой было удовольствием, ты выиграл многие трофеи и не перестанешь быть кумиром. Поздравляю. Я люблю тебя, папа", - написал в Instagram сын Сезара.

"Воин устал от игры? Посмотрим, какой будет следующая глава", - оставила свою запись жена вратаря.

38-летний Жулио Сезар выступал за "Бенфику" с 2014-го года, провел за португальский клуб 83 матча и пропустил 69 голов.

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