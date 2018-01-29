Жулио Сезар вернулся в "Фламенго"

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Жулио Сезар вернулся в "Фламенго"

"Фламенго" на своём официальном сайте объявил о возвращении вратаря Жулио Сезара.

38-летний страж ворот с ноября являлся свободным агентом, поэтому достался "красно-чёрным" бесплатно. Последним клубом опытного голкипера была "Бенфика".

Напомним, что Сезар является воспитанником "Фламенго", за основную команду выступал с 1997 по 2005 год.

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