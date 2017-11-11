Жулио Сезар: "Я лично считаю Неймара лучшим игроком мира"

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Жулио Сезар: "Я лично считаю Неймара лучшим игроком мира"

Известный бразильский голкипер Жулио Сезар высказал своё мнение насчёт лучших игроков мира на сегодняшний день.

"Я лично считаю Неймара лучшим игроком мира. Месси? Я же имел в виду наш мир, а Месси с другой планеты. Но, думаю, сейчас пришло время Неймара. Весь мир следит за ним и смотрит за его достижениями. Даже те, кто не интересуется футболом, интересуются Неймаром. Им восхищаются, не только за то, что он творит на поле, но и за то, как он ведёт себя. Я очень уважаю его, мне посчастливилось поиграть вместе с ним. Как друг Неймара, я от всей души желаю ему выиграть "Золотой мяч" - цитирует Сезара Goal.com.

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