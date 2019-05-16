Жуниньо близок к возвращению в "Лион", команду может возглавить Артета

Известный в прошлом бразильский футболист Жуниньо Пернамбукано в ближайшее время может вернуться в "Лион", сообщает L’Equipe.

44-летний полузащитник выступал за "ткачей" с 2001 по 2009 год, а сейчас он считается главным претендентом на пост спортивного директора клуба.

Если назначение Жуниньо состоится, то он постарается пригласить на пост наставника "Лиона" Микеля Артету, который сейчас входит в тренерский штаб "Манчестер Сити".

Напомним, что по окончании сезона команду покинет Бруно Женезио.

"Лион" по итогам 36 туров занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.

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