Жуниньо близок к возвращению в "Лион", команду может возглавить Артета
Известный в прошлом бразильский футболист Жуниньо Пернамбукано в ближайшее время может вернуться в "Лион", сообщает L’Equipe.
44-летний полузащитник выступал за "ткачей" с 2001 по 2009 год, а сейчас он считается главным претендентом на пост спортивного директора клуба.
Если назначение Жуниньо состоится, то он постарается пригласить на пост наставника "Лиона" Микеля Артету, который сейчас входит в тренерский штаб "Манчестер Сити".
Напомним, что по окончании сезона команду покинет Бруно Женезио.
"Лион" по итогам 36 туров занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.
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