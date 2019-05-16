Жуниньо близок к возвращению в "Лион", команду может возглавить Артета

Теги лионжуниньо пернамбуканомикель артета

Жуниньо близок к возвращению в "Лион", команду может возглавить Артета

Известный в прошлом бразильский футболист Жуниньо Пернамбукано в ближайшее время может вернуться в "Лион", сообщает L’Equipe.

44-летний полузащитник выступал за "ткачей" с 2001 по 2009 год, а сейчас он считается главным претендентом на пост спортивного директора клуба.

Если назначение Жуниньо состоится, то он постарается пригласить на пост наставника "Лиона" Микеля Артету, который сейчас входит в тренерский штаб "Манчестер Сити".

Напомним, что по окончании сезона команду покинет Бруно Женезио.

"Лион" по итогам 36 туров занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.

Не пропустите: "Реал" готовит предложение по таланту из "Лиона". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 36 88
2 Лилль Лилль 36 72
3 Лион Лион 36 66
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 36 62
5 Монпелье Монпелье 36 58
6 Марсель Марсель 36 55
7 Ницца Ницца 36 53
8 Ним Ним 36 52
9 Реймс Реймс 36 49
10 Нант Нант 36 47
11 Страсбур Страсбур 36 46
12 Ренн Ренн 36 46
13 Анжер Анжер 36 45
14 Бордо Бордо 36 38
15 Тулуза Тулуза 36 38
16 Амьен Амьен 36 35
17 Монако Монако 36 33
18 ФК Кан ФК Кан 36 33
19 Дижон Дижон 36 31
20 Генгам Генгам 36 26
Полная таблица

топ-5 тегов