Жуниньо: "Фекиру нужно принять решение, но вероятность ухода реальна"
Спортивный директор "Лиона" Жуниньо Пернамбукано оценил вероятность ухода Набиля Фекира из команды.
"Я встречался с Фекиром, чтобы узнать его позицию. Тренер доволен им. Он один из лидеров клуба, воспитанник, капитан и чемпион мира. Однако я полагаю, что будет сложно сохранить его в команде.
В настоящее время он единственный футболист чей уход реален. Фекиру нужно принять решение, но вероятность ухода реальна", - приводит слова Жуниньо Get French Football News.
Ранее интерес к футболисту проявляли "Милан", "Ливерпуль" и "Реал".
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|Команда
|М
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|38
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|Лион
|38
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|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27