Жуниньо: "Фекиру нужно принять решение, но вероятность ухода реальна"

Теги набиль фекирлионжуниньо пернамбукано

Жуниньо: "Фекиру нужно принять решение, но вероятность ухода реальна"

Спортивный директор "Лиона" Жуниньо Пернамбукано оценил вероятность ухода Набиля Фекира из команды.

"Я встречался с Фекиром, чтобы узнать его позицию. Тренер доволен им. Он один из лидеров клуба, воспитанник, капитан и чемпион мира. Однако я полагаю, что будет сложно сохранить его в команде.

В настоящее время он единственный футболист чей уход реален. Фекиру нужно принять решение, но вероятность ухода реальна", - приводит слова Жуниньо Get French Football News.

Ранее интерес к футболисту проявляли "Милан", "Ливерпуль" и "Реал".

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