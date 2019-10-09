Жуниньо озвучил задачу "Лиона" на остаток года
Спортивный директор "Лиона" Жуниньо Пернамбукано рассказал о целях команды на ближайшие месяцы.
"В чемпионате мы должны сократить разницу, которая сейчас есть, и перед зимним перерывом у нас есть амбиции быть в тройке", - сказал Жуниньо.
Напомним, что в понедельник "Лион" уволил Силвиньо с поста главного тренера. Его преемником может стать Арсен Венгер или Лоран Блан.
По итогам девяти туров "ткачи" занимают 14-е место в турнирной таблице Лиги 1. Отставание от идущего третьим "Анжера" составляет 7 очков.
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