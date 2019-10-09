Жуниньо озвучил задачу "Лиона" на остаток года

Теги лионжуниньо пернамбукано

Жуниньо озвучил задачу "Лиона" на остаток года

Спортивный директор "Лиона" Жуниньо Пернамбукано рассказал о целях команды на ближайшие месяцы.

"В чемпионате мы должны сократить разницу, которая сейчас есть, и перед зимним перерывом у нас есть амбиции быть в тройке", - сказал Жуниньо.

Напомним, что в понедельник "Лион" уволил Силвиньо с поста главного тренера. Его преемником может стать Арсен Венгер или Лоран Блан.

По итогам девяти туров "ткачи" занимают 14-е место в турнирной таблице Лиги 1. Отставание от идущего третьим "Анжера" составляет 7 очков.

Не пропустите: Венгер дал согласие возглавить "Лион". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Джампаоло установил антирекорд "Милана"

Джампаоло установил антирекорд "Милана"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 9 21
2 Нант Нант 9 19
3 Анжер Анжер 9 16
4 Бордо Бордо 9 15
5 Лилль Лилль 9 15
6 Реймс Реймс 9 14
7 Монпелье Монпелье 9 14
8 Марсель Марсель 9 13
9 Ницца Ницца 9 13
10 Ренн Ренн 9 12
11 Амьен Амьен 9 11
12 Брест Брест 9 11
13 Сент-Этьен Сент-Этьен 9 11
14 Лион Лион 9 9
15 Ним Ним 9 9
16 Монако Монако 9 9
17 Страсбур Страсбур 9 9
18 Тулуза Тулуза 9 9
19 Дижон Дижон 9 8
20 Метц Метц 9 8
Полная таблица

топ-5 тегов