Жуниньо рассказал, почему Неймар перешел в ПСЖ
Экс-игрок сборной России Жуниньо высказался о переходе Неймара из "Барселоны" в ПСЖ в 2017 году.
"В Бразилии нас обучают заботе о деньгах, однако в Европе не такой менталитет. В моем подсознании карьера была распланирована, хотел перейти в более крупный бразильский клуб, однако не по спортивному принципу. Меня учили переходить в тот клуб, где будут больше платить. Это путь Бразилии.
Например, ситуация с Неймаром. Он перешел в ПСЖ только ради денег. Клуб дал ему все, а теперь он хочет уйти не отработав свой контракт до конца. На самом деле пришло время проявить благодарность и отплатить. В Бразилии развита культура жадности, здесь всегда хотят больше денег", - цитирует Жуниньо Goal.com.
Напомним, что трансфер Неймара обошелся ПСЖ в 222 миллиона евро. По слухам, бразилец хочет вернуться в "Барселону".
Читайте также: Неймар достиг договоренности с ПСЖ касательно возможного перехода в "Барселону". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13