Жуниньо рассказал, почему Неймар перешел в ПСЖ

Экс-игрок сборной России Жуниньо высказался о переходе Неймара из "Барселоны" в ПСЖ в 2017 году.

"В Бразилии нас обучают заботе о деньгах, однако в Европе не такой менталитет. В моем подсознании карьера была распланирована, хотел перейти в более крупный бразильский клуб, однако не по спортивному принципу. Меня учили переходить в тот клуб, где будут больше платить. Это путь Бразилии.

Например, ситуация с Неймаром. Он перешел в ПСЖ только ради денег. Клуб дал ему все, а теперь он хочет уйти не отработав свой контракт до конца. На самом деле пришло время проявить благодарность и отплатить. В Бразилии развита культура жадности, здесь всегда хотят больше денег", - цитирует Жуниньо Goal.com.

Напомним, что трансфер Неймара обошелся ПСЖ в 222 миллиона евро. По слухам, бразилец хочет вернуться в "Барселону".

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