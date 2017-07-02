Жуниньо станет спортивным директором "Лиона"

Теги олимпик лионжуниньо пернамбукано

Жуниньо станет спортивным директором "Лиона"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола анонсировал скорое назначение на пост спортивного директора клуба Жуниньо Пернамбукано.

"Мы не так далеки от заключения соглашения. Во всяком случае, я на это надеюсь. Я рассчитываю на то, что нам удастся вернуть Жуниньо в клуб" - цитирует Ола AFP.

Напомним, что Жуниньо, будучи футболистом, выступал за "Лион" с 2001 по 2009 год.  

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