Жуниор Мораес готов принять украинское гражданство

Форвард киевского "Динамо" Жуниор Мораес заявил, что он положительно относится к идее получить украинское гражданство.

"Живу в Украине уже пять лет. Мне нравится идея принять украинское гражданство" - сказал 30-летний футболист.

Напомним, что в этом году гражданином Украины стал другой бразилец - полузащитник "Шахтёра" Марлос, который уже успел дебютировать за национальную сборную.

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