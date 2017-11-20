Жуниор Мораес готов принять украинское гражданство

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Жуниор Мораес готов принять украинское гражданство

Форвард киевского "Динамо" Жуниор Мораес заявил, что он положительно относится к идее получить украинское гражданство.

"Живу в Украине уже пять лет. Мне нравится идея принять украинское гражданство" - сказал 30-летний футболист.

Напомним, что в этом году гражданином Украины стал другой бразилец - полузащитник "Шахтёра" Марлос, который уже успел дебютировать за национальную сборную.

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