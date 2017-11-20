Жуниор Мораес готов принять украинское гражданство
Форвард киевского "Динамо" Жуниор Мораес заявил, что он положительно относится к идее получить украинское гражданство.
"Живу в Украине уже пять лет. Мне нравится идея принять украинское гражданство" - сказал 30-летний футболист.
Напомним, что в этом году гражданином Украины стал другой бразилец - полузащитник "Шахтёра" Марлос, который уже успел дебютировать за национальную сборную.
Не пропустите: Суркис: "Киевское "Динамо" обратится в Лозанну из-за технического поражения в матче с "Мариуполем". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Визит к аутсайдеру: "Реал" проэкзаменует АПОЭЛ
-
Нужна только победа: "Спартак" принимает "Марибор" в Москве
-
Один балл до мечты: "Шахтер" попытается не проиграть сверхмотивированному "Наполи"
-
Победа = плей-офф: испанская битва "Севильи" и "Ливерпуля"
-
С надеждой на плей-офф: "Порту" в гостях у "Бешикташа"
Лента новостей
-
"Ювентус" определил трех кандидатов на усиление центра своей обороны
-
Перес рассматривает трех кандидатов на замену Зидану
-
Мостовой сделал прогноз на матч "Спартака" против "Марибора"
-
Зидан заинтересован в подписании защитника ПСЖ
-
Дибала: "Неймар - ближе к завоеванию "Золотого мяча", чем я"
-
Пепе хочет видеть Роналду в "Бешикташе"
-
Ловчев: "Спартаку" важно не потерять свое настроение до конца года"
-
Гризманн: "Еще не принял решения по своему будущему"
-
Месси поставил условие для продления своего контракта перед руководством "Барселоны"
-
Санчес поставил два условия перед "Реалом"
-
"Удинезе" объявил о назначении Оддо на пост главного тренера
-
Гончаренко поделился ожиданиями от матча с "Бенфикой"
-
Слуцкий: "Я недооценил уровень Чемпионшипа"
-
"Сандерленд" хочет арендовать двух игроков "Ливерпуля"
-
Флоренци не сыграет с "Атлетико"
-
"Спартак U-19" – "Марибор U-19" - 5:0 (обзор)
-
"Спартак" уничтожил "Марибор" в Юношеской Лиге УЕФА
-
Ньяссе грозит двухматчевая дисквалификация за симуляцию
-
"Ростов" выдал худшую безвыигрышную серию за последние 10 лет
-
Гризманн прокомментировал трансферные слухи, связанные с его именем
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|16
|36
|2
|Динамо Киев
|15
|32
|3
|Олимпик Донецк
|16
|25
|4
|Верес Ровно
|16
|22
|5
|Ворскла
|16
|22
|6
|Заря Луганск
|16
|20
|7
|Мариуполь
|15
|20
|8
|Александрия
|16
|15
|9
|Черноморец Одесса
|16
|15
|10
|Звезда Кропивницкий
|16
|14
|11
|Карпаты Львов
|16
|14
|12
|Сталь Каменское
|16
|12