"Реал" в домашнем матче уверенно обыграл "Барселону" в Примере
"Реал" обыграл "Барселону" в матче 26-го тура чемпионата Испании.
В составе мадридцев голами отметились Винисиус Жуниор и Мариано Диас, забивший на последней добавленной минуте.
"Реал" - "Барселона" - 2:0 (0:0)
Голы: Жуниор, 71 - 1:0, Диас, 90+2 - 2:0.
"Реал Мадрид": Куртуа, Варан, Карвахаль, Рамос, Марсело, Вальверде (Васкес, 86), Каземиро, Иско (Модрич, 79), Кроос, Винисиус Жуниор, Бензема.
"Барселона": тер Стеген, Семеду, Умтити, Пике, Альба, Артур (Ракитич, 80), де Йонг, Бускетс, Видаль (Брэйтуэйт, 69), Месси, Гризманн (Фати, 81).
Таким образом, "Реал" возглавил турнирную таблицу Примеры, имея в активе 56 очков. У "Барселоны" 2 строчка и 55 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14