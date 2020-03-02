"Реал" в домашнем матче уверенно обыграл "Барселону" в Примере

"Реал" обыграл "Барселону" в матче 26-го тура чемпионата Испании.

В составе мадридцев голами отметились Винисиус Жуниор и Мариано Диас, забивший на последней добавленной минуте.

"Реал" - "Барселона" - 2:0 (0:0)

Голы: Жуниор, 71 - 1:0, Диас, 90+2 - 2:0.

"Реал Мадрид": Куртуа, Варан, Карвахаль, Рамос, Марсело, Вальверде (Васкес, 86), Каземиро, Иско (Модрич, 79), Кроос, Винисиус Жуниор, Бензема.

"Барселона": тер Стеген, Семеду, Умтити, Пике, Альба, Артур (Ракитич, 80), де Йонг, Бускетс, Видаль (Брэйтуэйт, 69), Месси, Гризманн (Фати, 81).

Таким образом, "Реал" возглавил турнирную таблицу Примеры, имея в активе 56 очков. У "Барселоны" 2 строчка и 55 баллов.

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