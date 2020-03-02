"Реал" в домашнем матче уверенно обыграл "Барселону" в Примере

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"Реал" в домашнем матче уверенно обыграл "Барселону" в Примере

"Реал" обыграл "Барселону" в матче 26-го тура чемпионата Испании.

В составе мадридцев голами отметились Винисиус Жуниор и Мариано Диас, забивший на последней добавленной минуте.

"Реал" - "Барселона" - 2:0 (0:0)

Голы: Жуниор, 71 - 1:0, Диас, 90+2 - 2:0.

"Реал Мадрид": Куртуа, Варан, Карвахаль, Рамос, Марсело, Вальверде (Васкес, 86), Каземиро, Иско (Модрич, 79), Кроос, Винисиус Жуниор, Бензема.

"Барселона": тер Стеген, Семеду, Умтити, Пике, Альба, Артур (Ракитич, 80), де Йонг, Бускетс, Видаль (Брэйтуэйт, 69), Месси, Гризманн (Фати, 81).

Таким образом, "Реал" возглавил турнирную таблицу Примеры, имея в активе 56 очков. У "Барселоны" 2 строчка и 55 баллов.

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Комментарии

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Джигурда
Джигурда

Всем внимание! Потерялся аргентинский мальчик в районе защиты Реала на Сантьяго бернабеу Особые приметы: контролирует воздух, ходит только пешком, отзывается на команды Леганес, Алавес и Эйбар

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lesnovsky

Тебя выпустили вместо шнюка???... Зря, надо еще подлечить...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Когда у тебя в команде, капитанит пёшеход-инвалид (картонный лидер) - это норма! Visca el Barca!

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Крош и все остальные путалонцы, позор сайта!
Крош и все остальные путалонцы, позор сайта!

Да будет срач!

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