Журавель рассказал, как Жирков прощался с "Челси"

Журналист и телекомментатор Тимур Журавель поделился воспоминаниями об уходе российского защитника Юрия Жиркова из "Челси".

Напомним, что в 2011 году футболист покинул лондонский клуб и перешёл в махачкалинский "Анжи".

"Когда Юра решился уезжать, мы ездили с ним на базу "Челси" в Кобхэм, чтобы он попрощался с командой. Но он очень стеснялся и боялся коллективного прощания. Поэтому я предложил компромиссный вариант. Привёз из дьюти-фри, по-моему, три бутылки водки. Одну мы отдали Виллаш-Боашу, вторую - Дрогба, третью - Терри. Я спросил, кому из игроков он бы хотел их вручить, он назвал именно Дидье и Джона.

Но вручить им лично он тоже стеснялся. Только главному тренеру отдал. А футболистам мы в раздевалке поставили бутылки в их именные шкафчики. Об их реакции история умалчивает, но, наверное, они догадались, что русский парень из Тамбова так с ними попрощался!" - сказал Журавель.

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