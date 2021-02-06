Журавель рассказал, как Жирков прощался с "Челси"
Журналист и телекомментатор Тимур Журавель поделился воспоминаниями об уходе российского защитника Юрия Жиркова из "Челси".
Напомним, что в 2011 году футболист покинул лондонский клуб и перешёл в махачкалинский "Анжи".
"Когда Юра решился уезжать, мы ездили с ним на базу "Челси" в Кобхэм, чтобы он попрощался с командой. Но он очень стеснялся и боялся коллективного прощания. Поэтому я предложил компромиссный вариант. Привёз из дьюти-фри, по-моему, три бутылки водки. Одну мы отдали Виллаш-Боашу, вторую - Дрогба, третью - Терри. Я спросил, кому из игроков он бы хотел их вручить, он назвал именно Дидье и Джона.
Но вручить им лично он тоже стеснялся. Только главному тренеру отдал. А футболистам мы в раздевалке поставили бутылки в их именные шкафчики. Об их реакции история умалчивает, но, наверное, они догадались, что русский парень из Тамбова так с ними попрощался!" - сказал Журавель.
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|Команда
|М
|О
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18