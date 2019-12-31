Журнал FourFourTwo назвал лучшую команду десятилетия

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Журнал FourFourTwo назвал лучшую команду десятилетия

Авторитетный британский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших команд за период с 2010 по 2019 год.

Возглавляет список "Барселона" времён Хосепа Гвардиолы (2008-2012). В топ-3 также включены сборная Испании Висенте Дель Боске (2010-2012) и "Манчестер Сити" всё того же Гвардиолы (2016-2019).

Далее расположились чемпионский "Лестер" Клаудио Раньери (сезон-2015/16) и оформившая требл "Бавария" Юппа Хайнкеса (2011-2013).

Во второй половине первой десятки рейтинга "Реал" Зинедина Зидана (2016-2018), "Интер" Жозе Моуринью (сезон-2009/10), "Бавария" Хосепа Гвардиолы (2013-2016), "Барселона" Луиса Энрике (2014-2017) и "Атлетико" Диего Симеоне (2011-2019).

С полной версией рейтинга из 25 лучших команд десятилетия можно ознакомиться на сайте FourFourTwo.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 18 52
2 Лестер Сити Лестер Сити 20 42
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 19 38
4 Челси Челси 20 35
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 20 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 20 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 19 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 19 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 20 27
10 Эвертон Эвертон 20 25
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 20 25
12 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 20 24
13 Бернли Бернли 20 24
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 20 23
15 Саутгемптон Саутгемптон 20 22
16 Борнмут Борнмут 20 20
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 19 19
18 Астон Вилла Астон Вилла 20 18
19 Уотфорд Уотфорд 20 16
20 Норвич Сити Норвич Сити 20 13
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