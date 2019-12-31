Журнал FourFourTwo назвал лучшую команду десятилетия

Авторитетный британский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших команд за период с 2010 по 2019 год.

Возглавляет список "Барселона" времён Хосепа Гвардиолы (2008-2012). В топ-3 также включены сборная Испании Висенте Дель Боске (2010-2012) и "Манчестер Сити" всё того же Гвардиолы (2016-2019).

Далее расположились чемпионский "Лестер" Клаудио Раньери (сезон-2015/16) и оформившая требл "Бавария" Юппа Хайнкеса (2011-2013).

Во второй половине первой десятки рейтинга "Реал" Зинедина Зидана (2016-2018), "Интер" Жозе Моуринью (сезон-2009/10), "Бавария" Хосепа Гвардиолы (2013-2016), "Барселона" Луиса Энрике (2014-2017) и "Атлетико" Диего Симеоне (2011-2019).

С полной версией рейтинга из 25 лучших команд десятилетия можно ознакомиться на сайте FourFourTwo.

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