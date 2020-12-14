Журнал France Football назвал второй и третий составы команды всех времен

Теги

Журнал France Football назвал второй и третий составы команды всех временФранцузский журнал France Football назвал второй и третьей составы сборной лучших игроков в истории футбола.

Второй состав дрим-тим выглядит так: Джанлуиджи Буффон — Роберто Карлос, Франко Барези, Карлос Альберто — Альфредо Ди Стефано, Франк Райкард, Андреа Пирло, Зинедин Зидан — Роналдиньо, Йохан Кройф, Гарринча.

Третья сборную лучших игроков: Мануэль Нойер — Пауль Брайтнер, Серхио Рамос, Филипп Лам — Андрес Иньеста, Диди, Йохан Нескенс, Мишель Платини — Тьерри Анри, Марко ван Бастен, Джордж Бест.

Как мы писали ранее, France Football обнародовал результаты голосования 140 журналистов за сборную всех времен: Лев Яшин — Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр, Кафу — Хави, Лотар Маттеус, Пеле, Диего Марадона — Криштиану Роналду, Роналдо, Лионель Месси.

Читайте также: France Football определил лучшего вратаря в истории футбола | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

France Football назвал лучших нападающих в истории

France Football назвал лучших нападающих в истории

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов