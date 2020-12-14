Журнал France Football назвал второй и третий составы команды всех времен

Французский журнал France Football назвал второй и третьей составы сборной лучших игроков в истории футбола.

Второй состав дрим-тим выглядит так: Джанлуиджи Буффон — Роберто Карлос, Франко Барези, Карлос Альберто — Альфредо Ди Стефано, Франк Райкард, Андреа Пирло, Зинедин Зидан — Роналдиньо, Йохан Кройф, Гарринча.

Третья сборную лучших игроков: Мануэль Нойер — Пауль Брайтнер, Серхио Рамос, Филипп Лам — Андрес Иньеста, Диди, Йохан Нескенс, Мишель Платини — Тьерри Анри, Марко ван Бастен, Джордж Бест.