Журнал France Football продолжает оглашать результаты голосования за претендентов на "Золотой мяч"

Теги эдинсон кавани исколуис суарескевин де брюйнепауло дибала

Журнал France Football продолжает оглашать результаты голосования за претендентов на "Золотой мяч"

France Football опубликовал результаты голосования за претендентов на "Золотой мяч".

11. Эдинсон Кавани (ПСЖ)

12. Иско ("Реал")

13. Луис Суарес ("Барселона")

14. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")

15. Пауло Дибала ("Ювентус")

Читайте также места с 16 по 30. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
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