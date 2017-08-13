Журналист Акатугба: "Дембеле "сидит" на чемоданах. Просто подождите"

Теги боруссия дортмундбарселонаусман дембеле

Журналист Акатугба: "Дембеле "сидит" на чемоданах. Просто подождите"

Немецкий журналист Ома Акатугба намекнул на переход французского нападающего дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле в "Барселону".

"Дембеле "сидит" на чемоданах . Просто подождите", - написал Акатугба в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что форвард может перейти в каталонский клуб за 90 миллионов евро плюс 30 миллионов в виде бонусов.

Напомним, что 20-летний Дембеле отказался играть за "Боруссию" и потребовал продать его в "Барселону".

Не пропустите: Официально: "Боруссия" сделала заявление по будущему Дембеле. | http://soccernews.ru

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