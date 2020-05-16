Журналист Алексеев высказался о новом тренере "Локомотива" Николиче

Журналист Константин Алексеев рассказал о новом наставнике "Локомотива" Марко Николиче.

"Для руководства клуба после Сёмина любой тренер будет удобнее. Однако, по моей информации, Николич совсем не такой мягкий и пушистый, каким его пытаются представить журналисты

Он не будет соглашаться на все. У него жесткий характер, это уверенный в себе 40-летний тренер. Он не даст вить из себя веревки, привозить команду футболистов.

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