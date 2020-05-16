Журналист Алексеев высказался о новом тренере "Локомотива" Николиче

1 Теги локомотив москвамарко николич

Журналист Алексеев высказался о новом тренере "Локомотива" Николиче

Журналист Константин Алексеев рассказал о новом наставнике "Локомотива" Марко Николиче.

"Для руководства клуба после Сёмина любой тренер будет удобнее. Однако, по моей информации, Николич совсем не такой мягкий и пушистый, каким его пытаются представить журналисты

Он не будет соглашаться на все. У него жесткий характер, это уверенный в себе 40-летний тренер. Он не даст вить из себя веревки, привозить команду футболистов.

Читайте также: Названы задачи Николича на посту главного тренера "Локомотива". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

egorovaleksa

CEКC ЗНАKОМСTВА Бecплатнo, анонимно, реальные фотки и девки сами хотят, без шлюx и развoдил. Девушки скучают в самоизоляции и сами первые пишут, сам постоянно там цепляю тeлок, вот сайт ---- https://bit.vodka/dating

Ответить

главное

Журналист Симонов рассказал о трансферных планах "Локомотива"

Журналист Симонов рассказал о трансферных планах "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов