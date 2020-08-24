Журналист Алланазаров назвал диагноз Баринова

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Журналист Алланазаров назвал диагноз Баринова

Стал известен диагноз полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Баринова, получившего травму в дерби против "Спартака".

По информации журналиста Sport24 Максима Алланазарова, по итогам обследования у футболиста выявили разрыв передней крестообразной связки колена.

Сроки восстановления российского хавбека пока неизвестны, но он точно пропустит не менее шести месяцев.

23-летний Баринов - воспитанник "Локомотива", за основную команду сыграл 106 матчей, забил 6 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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