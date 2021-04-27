Журналист Алланазаров назвал главного кандидата на пост тренера "Спартака"

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Журналист "СЭ" Максим Алланазаров поделился инсайдом о будущем наставнике московского "Спартака".

По его информации, на сегодняшний день главным кандидатом на пост тренера "красно-белых" считается Рафаэль Бенитес.

Если испанец возглавит "народную команду", то его зарплата будет не менее 5 миллионов евро в год.

Последним клубом Бенитеса был китайский "Далянь Ифан". Также он тренировал "Валенсию", "Ливерпуль", "Интер", "Наполи", "Реал" и "Челси".

"Спартак" ищет замену действующему наставнику Доменико Тедеско, который отказался продлевать контракт, истекающий ближайшим летом.

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