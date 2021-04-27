Журналист Алланазаров назвал главного кандидата на пост тренера "Спартака"

Теги спартак москварафаэль бенитесдоменико тедеско

Журналист Алланазаров назвал главного кандидата на пост тренера "Спартака"

Фото Reuters

Журналист "СЭ" Максим Алланазаров поделился инсайдом о будущем наставнике московского "Спартака".

По его информации, на сегодняшний день главным кандидатом на пост тренера "красно-белых" считается Рафаэль Бенитес.

Если испанец возглавит "народную команду", то его зарплата будет не менее 5 миллионов евро в год.

Последним клубом Бенитеса был китайский "Далянь Ифан". Также он тренировал "Валенсию", "Ливерпуль", "Интер", "Наполи", "Реал" и "Челси".

"Спартак" ищет замену действующему наставнику Доменико Тедеско, который отказался продлевать контракт, истекающий ближайшим летом.

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