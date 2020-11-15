Журналист Андронов рассказал, где Дзюба может продолжить карьеру
Журналист Алексей Андронов рассказал, что ряд топ-клубов интересуются форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой. Также он прокомментировал скандальное видео с участием капитана сборной России.
"И пусть сейчас во многих СМИ и социальных сетях Дзюбу пытаются "обелить" (в этом трудно не усмотреть интересов клуба) - это локальный момент.
По моей информации, вопрос о будущем Артема обсуждается на разных этажах руководства "Зенита". В том числе и на самых высоких, выше офиса "Газпрома" на улице Наметкина.
Активно обсуждаются два варианта: возможный переезд Дзюбы в МЛС или в Катар - оттуда якобы к Дзюбе есть интерес. Варианты любопытные, но есть, как говорится, нюансы.
Прежде всего, нужно понимать - Дзюбе следующим летом исполнится 33. Его контракт с "Зенитом" будет действовать еще год - но совсем не факт, что клуб настроен на продолжение сотрудничества. Ни руководителям, ни тренерам, ни игрокам, никому не могут понравиться бранные песнопения на стадионе и постоянные напоминания о спартаковском прошлом Дзюбы. Так что пожелание трансфера объяснимо.
Никаких шансов продать Дзюбу в Европу или Россию нет. Топ-клубам континента он не интересен априори, а середняки (условный "Вольфсбург") не потянут его запросы.
Может ли быть вариант в России? ЦСКА и "Спартак" исключены, "Краснодар", вероятно, тоже (по соображениям этического характера). "Локомотив" и "Динамо" - клубы рисковые, но в данном случае вряд ли пойдут против болельщиков, подписывая форварда с неоднозначной репутацией.
Вывод прост: шанс продать Дзюбу есть только туда, где до его репутации никому нет никакого дела. И тут что МЛС, что Катар выглядят действительно любопытно. Тем более это в определенном смысле слова приключение", - написал Андронов в своей колонке
Напомним, летом этого года сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
А еще: Легенда "Спартака" Ловчев заявил, что Дзюба сам виноват в скандале с видео| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Словакия обыграла Шотландию, одержав первую победу в Лиге наций
-
Жирков, Миранчук и Черышев - в старте сборной России на матч с Турцией
-
Журналист Андронов рассказал, где Дзюба может продолжить карьеру
-
Защитник "Сочи" Терехов: "В РПЛ главное - упасть и погромче закричать, чтобы дали нарушение"
-
Дешам ярко высказался об Адриане Рабьо
-
"Барселона" занимается поиском недорогого центрального защитника
-
Ловчев рассказал об ожиданиях от матча Лиги наций между сборными Турции и России
-
Стало известно, кто обслужит матч Сербия - Россия
-
Азар из-за коронавируса пропустит очередной матч сборной Бельгии
-
Главный тренер "Торино" заразился коронавирусом
-
Тухель может покинуть ПСЖ следующим летом
-
Защитник "МЮ" Теллес во второй раз заразился коронавирусом
-
Fichajes.net: "Зенит" следит за Лингардом
-
Сборная России провела тренировку в отеле пред матчем Лиги наций с Турцией
-
"Крылья Советов" обыграли "Велес", "Акрон" в гостях переиграл "Шинник" и другие итоги матчей ФНЛ
-
Мостовой поделился ожиданиями от матча сборной России с Турцией
-
Стал известен характер травмы Бускетса
-
"Барселона" поздравила автогонщика Хэмилтона с 7-м чемпионским титулом Формулы-1
-
Бонуччи из-за травмы пропустит около 20 дней
-
ФИФА выплатит "Ливерпулю" компенсации за травму Джо Гомеса