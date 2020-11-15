Журналист Андронов рассказал, где Дзюба может продолжить карьеру

Журналист Алексей Андронов рассказал, что ряд топ-клубов интересуются форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой. Также он прокомментировал скандальное видео с участием капитана сборной России.

"И пусть сейчас во многих СМИ и социальных сетях Дзюбу пытаются "обелить" (в этом трудно не усмотреть интересов клуба) - это локальный момент.

По моей информации, вопрос о будущем Артема обсуждается на разных этажах руководства "Зенита". В том числе и на самых высоких, выше офиса "Газпрома" на улице Наметкина.

Активно обсуждаются два варианта: возможный переезд Дзюбы в МЛС или в Катар - оттуда якобы к Дзюбе есть интерес. Варианты любопытные, но есть, как говорится, нюансы.

Прежде всего, нужно понимать - Дзюбе следующим летом исполнится 33. Его контракт с "Зенитом" будет действовать еще год - но совсем не факт, что клуб настроен на продолжение сотрудничества. Ни руководителям, ни тренерам, ни игрокам, никому не могут понравиться бранные песнопения на стадионе и постоянные напоминания о спартаковском прошлом Дзюбы. Так что пожелание трансфера объяснимо.

Никаких шансов продать Дзюбу в Европу или Россию нет. Топ-клубам континента он не интересен априори, а середняки (условный "Вольфсбург") не потянут его запросы.

Может ли быть вариант в России? ЦСКА и "Спартак" исключены, "Краснодар", вероятно, тоже (по соображениям этического характера). "Локомотив" и "Динамо" - клубы рисковые, но в данном случае вряд ли пойдут против болельщиков, подписывая форварда с неоднозначной репутацией.

Вывод прост: шанс продать Дзюбу есть только туда, где до его репутации никому нет никакого дела. И тут что МЛС, что Катар выглядят действительно любопытно. Тем более это в определенном смысле слова приключение", - написал Андронов в своей колонке

Напомним, летом этого года сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

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