Журналист Андронов сделал оскорбительное заявление в адрес Федуна

Известный журналист и комментатор Алексей Андронов подверг резкой критике владельца "Спартака" Леонида Федуна перед матчем 8-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

"От "Спартака" после "Легии" я не жду уже ничего. После того, как приехал куколд [Леонид Федун] в красной машине и сказал: "Надо смыть позор 2010 года", при том, что матч был в 2011-м, но он этого не знает. Патлатый куколд в бейсболке – его так болельщики называют. При чем тут я? Что оскорбительного в слове "куколд"? Куколд получает удовольствие, вообще, по идее. Получает ли удовольствие Федун? Думаю, да. Иначе он бы клуб продал или убрал свою бабу [Зарему Салихову] из процесса", - сказал Андронов на канале "Футбол24" в YouTube.

Напомним, что матч ЦСКА - "Спартак" состоится сегодня, 20 сентября. Начало встречи - в 19:30 мск.

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