Журналист AS: "Игроки "Севильи" практически ничего не знают о "Спартаке"

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Журналист AS: "Игроки "Севильи" практически ничего не знают о "Спартаке"Журналист испанского издания AS Хосе Антонио Эспина рассказал, насколько "Севилье" удалось изучить московский "Спартак" в преддверии их очного матча в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

"К сожалению, испанские игроки практически ничего не знают о "Спартаке". Что касается их наставника Эдуардо Бериццо, то он говорил по большей части о капитане "красно-белых" Денисе Глушакове, а также о ваших нападающих - Квинси Промесе и Луисе Адриано. Они довольно быстрые и могут представить серьезную опасность для "Севильи". Бериццо считает, что "Спартак" умеет хорошо закрывать зоны, а также быстро возвращать мяч при потере", - цитирует Эспину Советский спорт.

Напомним, в матче юношеской лиги УЕФА "Спартак" сыграл вничью с "Севильей". | soccernews.ru

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